Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана стал Надир Закиров

Фото: Телеграм-канал Минпромторга РТ

В Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан произошло кадровое назначение. Новым заместителем главы ведомства стал Надир Закиров. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минпромторга РТ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В новой должности Надир Закиров будет курировать вопросы развития потребительского рынка, а также обеспечивать безопасность и антитеррористическую защищённость в подведомственных структурах министерства.

Надир Закиров родом из Арского района – деревни Новый Кишит. Свою карьеру начал с должности инспектора по делам несовершеннолетних в Приволжском районе Казани.

До назначения Закиров возглавлял Управление МВД России по Казани. Ранее он также занимал руководящие должности в ОМВД по Лениногорскому району и в Управлении МВД по Набережным Челнам.

За профессиональные заслуги он награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».