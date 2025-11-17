Заместителем министра по делам молодежи РТ назначен Руслан Семенов

Фото: minmol.tatarstan.ru

Руслан Семенов назначен заместителем министра по делам молодежи Республики Татарстан. Своего нового заместителя министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров представил коллективу на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что Семенов имеет большой опыт в сфере молодежной политики – он работал заместителем директора по общим вопросам в МБУ «Подросток» и в Казанском открытом университете талантов, заведовал хозяйством в Центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», заведовал отделом в Республиканском центре внешкольной работы и др.