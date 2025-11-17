Заместителем министра по делам молодежи РТ назначен Руслан Семенов
Руслан Семенов назначен заместителем министра по делам молодежи Республики Татарстан. Своего нового заместителя министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров представил коллективу на аппаратном совещании, сообщает пресс-служба ведомства.
Министр отметил, что Семенов имеет большой опыт в сфере молодежной политики – он работал заместителем директора по общим вопросам в МБУ «Подросток» и в Казанском открытом университете талантов, заведовал хозяйством в Центре психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», заведовал отделом в Республиканском центре внешкольной работы и др.