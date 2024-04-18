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Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев встретился с татарами Луганска
Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев во время рабочего визита в Луганске встретился с представителями местного регионального татарского культурного центра «Чишмя» и Алчевского городского татарского культурного центра «ТАН». Основными темами обсуждения стали вопросы сохранения татарского языка, культуры и национальных традиций.
«Мы с Вами представители татарской нации, мы жители России! И мы должны верить, созидать и делать все для победы», – отметил председатель национального Совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар.
Заместитель Премьер-министра поблагодарил участников встречи за бережное отношение к родному языку, татарской культуре и ее традициям.
Во время мероприятия в «Луганском центре народного творчества» Василь Шайхразиев подарил от республики Татарстан национальные костюмы и компьютерную технику. Активисты общественных объединений ЛНР были удостоены наград и Благодарностей от Всемирного конгресса татар.
Татарская диаспора в Луганской Народной Республике представлена практически всеми крупными городами региона – представители второй по численности этнической группы в России проживают в Луганске, Алчевске, Стаханове, Перевальске, Красном Луче и Брянке.
Ранее Василь Шайхразиев встретился с татарами, проживающими в Крыму и в Донецкой Народной Республике.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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