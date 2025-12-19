Заместитель Премьер-министра РТ Шайхразиев встретился с журналистами

Заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев провел встречу с журналистами, где поделился планами ВКТ на будущий год.

Для Татарстана 2026 год несет много крупных событий. В первую очередь речь о том, что Казань станет культурной столицей исламского мира. Для Всемирного конгресса татар будущий год не менее значим – следующий год, и это решение поддержал Раис, организация посвятила Габдулле Тукаю, конечно же, в рамках своей деятельности. Связано это с тем, что татарскому поэту исполнится уже 140 лет.

Тукай – большая личность, отметил Шайхразиев, но не только у него будет в следующем году юбилей. 120 лет исполнится со дня рождения Мусы Джалиля и Сары Садыковой, 125 лет – со дня рождения Хади Такташа, 140 лет – Габдуллы Кариева. Именами юбиляров будут названы мероприятия ВКТ в 2026 году.

В план, который сформировал Милли Шура на следующий год, вошел 661 пункт.

В этом году форум сельских предпринимателей проходил в феврале, но из-за поста, который в этом году пройдет, предварительно, с 19 февраля по 19 марта, даты форума вновь сдвинутся на конец марта – с 24-го по 26-е число.

В середине мая традиционно пройдет форум религиозных деятелей. Тысячи имамов и муфтиев примут участие в пленарных заседаниях, посетят Болгар.

В следующем году Федеральный Сабантуй пройдет в Омске, а перед ним торжественно отметят 800-летие одной из старейших татарских деревень – деревни Ашеван.

Джалилевские чтения – одно из мероприятий, которое как раз будет приурочено к 120-летию Мусы Джалиля, – пройдут в начале года, 15 февраля, в Камаловском театре.

Другое крупное мероприятие Конгресса – всемирная акция «Татарча диктант». Она пройдет в апреле – в последний день Всероссийского форума «Туган тел». Диктант обыкновенно проходит в течение трех дней, и любой желающий может написать диктант трижды, как это, например, делает сам Василь Шайхразиев. Если практика проведения акции в день рождения Тукая окажется положительной, то «Татарча диктант» может полностью переехать на апрель (обычно он проводился осенью).

