Заместитель премьер-министра РТ проверил, как восстанавливают объекты в Лисичанске

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин ознакомился с ходом ремонтных работ социальных объектов в подшефном Лисичанске. В выездном совещании приняли участие представители местной подрядной организации, которой шеф-регион с момента подписания соглашения о сотрудничестве доверил восстановление городских учреждений здравоохранения, образования и культуры.

В данный момент в Лисичанске на стадии завершения находятся два общеобразовательных учреждения.

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Благодаря капитальному ремонту, проведенному Татарстаном, школы стали соответствовать российским стандартам – Фаниль Аглиуллин дал высокую оценку новым спортивным залам и столовым, организации образовательного пространства и зонам отдыха. Мелкие недочеты, на которые обратил внимание вице-премьер, будут устранены в кратчайшие сроки.

В свою очередь новый куратор Лисичанска ознакомился с ходом работ в социальных объектах, к восстановлению которых Татарстан приступил в текущем году. В настоящее время шеф-регион ведет ремонт в трех учреждениях – это ДЮСШ, музыкальная школа и детский сад.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого