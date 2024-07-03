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Заместитель премьер-министра РТ проверил, как восстанавливают объекты в Лисичанске
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин ознакомился с ходом ремонтных работ социальных объектов в подшефном Лисичанске. В выездном совещании приняли участие представители местной подрядной организации, которой шеф-регион с момента подписания соглашения о сотрудничестве доверил восстановление городских учреждений здравоохранения, образования и культуры.
В данный момент в Лисичанске на стадии завершения находятся два общеобразовательных учреждения.
Благодаря капитальному ремонту, проведенному Татарстаном, школы стали соответствовать российским стандартам – Фаниль Аглиуллин дал высокую оценку новым спортивным залам и столовым, организации образовательного пространства и зонам отдыха. Мелкие недочеты, на которые обратил внимание вице-премьер, будут устранены в кратчайшие сроки.
В свою очередь новый куратор Лисичанска ознакомился с ходом работ в социальных объектах, к восстановлению которых Татарстан приступил в текущем году. В настоящее время шеф-регион ведет ремонт в трех учреждениях – это ДЮСШ, музыкальная школа и детский сад.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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