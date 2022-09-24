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Происшествия
24 сентября 2022  12:28
Полина Шевчук

Заместитель Премьер-министра РТ осмотрел литейный цех ИК №2

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Заместитель Премьер-министра РТ осмотрел литейный цех ИК №2

Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин посетил исправительную колонию №2.

 

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Рустам Нигматуллин и руководители заинтересованных министерств и ведомств региона посетили литейных цех, участок электропечей, механосборочный цех, швейный участок, а также осмотрели столовую для осужденных и отряд по хозяйственному обслуживанию колонии. Официальная делегация с интересом изучала  продукцию, которая выпускается в исправительном учреждении, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Республике Татарстан.

 

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

Участники обсудили вопросы сотрудничества, касающиеся размещения государственных и муниципальных заказов в исправительных учреждениях, а также взаимодействие с промышленными предприятиями республики. 

 

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан

 

#УФСИН по РТ
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