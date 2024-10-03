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Заместитель посла Индии в РФ посетит Казань в преддверии саммита БРИКС
Заместитель посла Индии в России Никилеш Гири планирует в ближайшие дни посетить Казань. Об этом дипломат заявил на встрече с полномочным представителем Татарстана в РФ Равилем Ахметшиным, сообщает пресс-служба Полпредства.
Поездка заместителя посла Индии в столицу РТ связана с подготовкой визита делегации страны на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября.
Кроме того, на встрече обсуждались перспективы расширения и укрепления двусторонних отношений. Гостям презентовали инвестиционный и экономический потенциал республики.
Напомним, что в июле текущего года Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об открытии генконсульства страны в Казани.
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