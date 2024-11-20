Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Заместитель полпреда РТ возложил цветы к могиле Рената Ибрагимова
В день рождения народного артиста РСФСР и Татарстана Рената Ибрагимова заместитель полпреда РТ в Москве Эмиль Файзуллин возложил цветы к могиле артиста, похороненного на Волковском мусульманском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе подпредства.
Почтить память певца пришли представители Автономии татар Москвы, друзья, а также супруга Светлана.
Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Всесоюзный успех и известность пришли к нему после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в 1975 году, где Ибрагимов получил главную премию. В 1978 году с песней «Наш город» он принял участие в ежегодном фестивале «Песня года».
В 1978 году Ибрагимов было присвоено звание народного артиста ТАССР. В 1979 году он стал лауреатом премии имени Габдуллы Тукая. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»