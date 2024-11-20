Заместитель полпреда РТ возложил цветы к могиле Рената Ибрагимова

Фото: Полпредство РТ в Москве

В день рождения народного артиста РСФСР и Татарстана Рената Ибрагимова заместитель полпреда РТ в Москве Эмиль Файзуллин возложил цветы к могиле артиста, похороненного на Волковском мусульманском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе подпредства.

Почтить память певца пришли представители Автономии татар Москвы, друзья, а также супруга Светлана.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. Всесоюзный успех и известность пришли к нему после его участия в конкурсе песни «Красная гвоздика» в 1975 году, где Ибрагимов получил главную премию. В 1978 году с песней «Наш город» он принял участие в ежегодном фестивале «Песня года».

В 1978 году Ибрагимов было присвоено звание народного артиста ТАССР. В 1979 году он стал лауреатом премии имени Габдуллы Тукая. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.