Заместитель полпреда Президента в ПФО обсудил в Татарстане подготовку к выборам

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков провел в Казани совещание, посвященное предстоящим выборам главы государства, а также социальной поддержке граждан и другим текущим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Участниками совещания стали помощник полпреда Алексей Симонов, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководители Администрации Раиса Татарстана, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии РТ и Центра управления регионом.

«До старта голосования осталось 28 дней. Осведомленность о выборах — важное условие для обеспечения высокой явки избирателей, значимый факт легитимности результатов избирательного процесса. Необходимо проинформировать о проходящей кампании всех граждан. Эта работа должна проводиться избирательными комиссиями в тесном взаимодействии с региональными органами власти», — подчеркнул Игорь Буренков, открывая совещание.

Одной из ключевых задач является обеспечение прозрачности и легитимности избирательной кампании, добавил чиновник. Он заметил, что Центр управления регионом должен предоставлять властям Татарстана максимально объективную и полную информацию по запросам граждан для получения обратной связи.

«Необходимо тесное взаимодействие всех уровней власти, оперативное реагирование и отработка наиболее острых проблем жителей», — выразил уверенность Буренков.

Заместитель полпреда также обратил внимание на особую важность обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности всех участников избирательного процесса. Он поставил задачу усилить работу по подготовке наблюдателей на избирательных участках и выстроить более активное межведомственное взаимодействие.

Подводя итоги совещания, Игорь Буренков призвал использовать все имеющиеся инструменты, чтобы голосование «прошло на самом высоком уровне с соблюдением требований закона».

Помимо прочего, в ходе разговора заместитель полпреда напомнил о необходимости выполнения поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи по повышению благополучия людей, росту их уровня жизни. Приоритетом руководителей всех уровней, по его словам, должны оставаться поддержка участников спецоперации и членов их семей, забота о людях старшего поколения.

В тот же день Игорь Буренков и Алексей Симонов посетили филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Татарстане, созданный для оказания консультационной помощи ветеранам специальной военной операции.

Заместитель полпреда подробно ознакомился с инфраструктурой республиканского филиала госфонда, обсудив с сотрудниками планы на будущее и перспективы общей работы.