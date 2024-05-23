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Происшествия 23 мая 2024 13:28

Заместитель начальника УФСИН по Московской области задержан за взятку

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Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Тверской суд города Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении Талаева меры пресечения в виде ареста. Расследование данного дела ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

В УФСИН Талаев осуществлял контроль за деятельностью финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, а также отдела тылового обеспечения, который ранее сам возглавлял.

#взятка
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