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Заместитель начальника УФСИН по Московской области задержан за взятку
Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в Тверской суд города Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении Талаева меры пресечения в виде ареста. Расследование данного дела ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.
В УФСИН Талаев осуществлял контроль за деятельностью финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, а также отдела тылового обеспечения, который ранее сам возглавлял.
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