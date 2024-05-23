Заместитель начальника УФСИН по Московской области задержан за взятку

Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Тверской суд города Москвы поступило ходатайство об избрании в отношении Талаева меры пресечения в виде ареста. Расследование данного дела ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

В УФСИН Талаев осуществлял контроль за деятельностью финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, а также отдела тылового обеспечения, который ранее сам возглавлял.