Заместитель муфтия Якутии рассказал об особенностях празднования Рамадана в регионе

В Якутии проживают представители около 130 национальностей, 30 из которых исповедуют ислам. Как мусульмане готовятся отмечать Рмадан и какие особенности празднования есть в регионе, рассказал заместитель муфтия — имам Хабибулла хазрат Хикматов.

По его словам, Рамадан и Курбан-байрам — это главные праздники для якутских мусульман. В них стараются принимать участие многие верующие вместе с семьями. В этом году держать пост им было легче, так как быстрее наступает закат, в то время как из-за климатических особенностей летом есть и пить было нельзя по 22-22 с половиной часа в сутки.

«Но были дни, особенно летом — мы уже этот период прошли, именно в июне месяце, — мы держали 22 с половиной часа — от заката до восхода — вот в такой период было очень сложно [держать пост]. Но вот эта задача — одна из опор для каждого мусульманина. Поэтому каждый мусульманин, который верит во Всевышего Аллаха и его посланника, несмотря на жаркие дни, в которые человек очень хотел пить и кушать, воздерживается во имя и ради Аллаха», — поделился имам с «Сахамедиа».

Также у него спросили о роли женщины в предстоящем празднике, ведь в этом году он будет отмечаться почти сразу же после 8 Марта.

«Они занимают очень особенное место в праздновании. Потому что каждая женщина хочет накрыть лучший стол, чтобы были особенно сладости, торты. И необыкновенные еду и питье они постараются поставить на стол именно на праздник священного Рамадана», — ответил Хабибулла хазрат Хикматов.

Помимо этого, имам рассказал о самой первой задаче мусульманина в преддверии праздника.

«В конце поста священного Рамадана, накануне праздника, самая первая задача для мусульманина — это подготовить себя к молитве. Первоначальная задача — это молитва рано утром», — обратил внимание он.

По словам Хикматова, в течение священного месяца каждый мусульманин просит Аллаха наставить его на путь истинный, простить грехи, а в конце его ожидает вознаграждение. В завершение поста они, вне зависимости от доходов, накрывают стол, встречают гостей и сами заходит к родственникам, друзьям и близким, чтобы вместе прочесть дуа и завершить этот день.

В заключение он поблагодарил Правительство Республики Саха за отзывчивость, к примеру если нужно перекрыть дороги во время праздника или предпринять другие меры. Также имам поблагодарил жителей Якутска и всей республики за понимание и взаимоуважение.