Зуферов объяснил увеличение срока избрания муфтия в РТ

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Избрание муфтия на 5-летний срок связано с удобством, считает заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыб мечети Марджани Равиль Зуферов.

«Это связано с удобством. Аттестация имамов, получение шахадатнама, календарный период — все это связано. Мы только радуемся, что человек взял на себя ношу на один год больше», — рассказал «Татар-информу» Зуферов.

Напомним, что на IX Съезде Духовного управления Татарстана срок избрания муфтия был увеличен до пяти лет. Следующий Курултай пройдет в 2030 году.

По итогам съезда также был увеличен срок действия аттестатов имамов и муэдзинов. Шахадатнама — важный документ для имамов. По словам Зуферова, он связан со многими структурами и банковским счетом. Поэтому для имама это очень удобно, считает он.

«Чем короче срок, тем больше бюрократии, тем больше растрат. Если съезд проходит чаще — это же большие деньги», — считает имам.