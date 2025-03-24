Заммуфтия РТ о военной выставке: У нас реальные герои, а не Бэтмен и Черный плащ

Выставки военного оружия необходимы, чтобы показать, что есть реальные герои, которые защищают нашу Родину, свою семью, детей, а не выдуманные Бэтмен или Черный плащ. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель муфтия РТ, имам-хатыб мечети Марджани Равиль Зуферов, говоря о выставке военного оружия, проходящей в рамках фестиваля «Рамазан Фест».

«Такие выставки проходят, чтобы наши дети видели военную технику, ретромобили, одежду и все остальное. Это показывает, что мусульмане живут в этом государстве — это наша Родина», – рассказал Зуферов.

Он также обратил внимание на то, что 2025 год объявлен муфтиятом Годом героев, и мусульмане всегда защищали свою Родину бок о бок с православными и представителями других конфессий. Подобные выставки также важны с точки зрения воспитания.

«Когда мы учились в школах, мы проходили начальную военную подготовку, собирали-разбирали автоматы, потому что учились любить Родину и ее защищать», – поделился Зуферов.

Напомним, что 30 марта в Старо-Татарской слободе пройдет фестиваль «Рамазан Фест», посвященный окончанию священного месяца поста. Темой фестиваля станет Год защитника Отечества, объявленный в 2025-м в России.