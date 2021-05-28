Заместитель муфтия РТ: «Мухаммадия» станет высшим мусульманским учебным заведением

К осени 2022 года казанское медресе «Мухаммадия» получит статус высшего мусульманского учебного заведения. Об этом журналистам сообщил заместитель муфтия РТ по образованию и науке Рафик Мухаметшин. Сегодня для представителей СМИ была организована ознакомительная экскурсия по зданию медресе после проведенной в нем реконструкции.

«Это знаменитое в свое время татарское медресе до революции имело статус мусульманского университета. В 90-х годах оно открывалось как высшее учебное заведение. Недавно из-за некоторых несоответствий требованиям устав был изменен, было принято решение после первого этапа реконструкции вернуть медресе „Мухаммадия“ статус высшего учебного заведения», — пояснил Рафик Мухаметшин.

В ближайшее время название медресе будет изменено на Казанский исламский университет «Мухамадия». Изменится и его статус — юридически оно станет высшим учебным заведением.

«Будут также общежитие, спортзал. Мы хотим, чтобы здесь был целый центр: при медресе будет организована школа Коран-хафизов, возможно, будет заключен договор с аль-Азхаром. Может быть, будет создан центр аль-Азхар, выдаваться дипломы. Планы большие. Сейчас начался данный процесс», — рассказал заместитель муфтия РТ.

По его словам, возможно также объединение с Казанским исламским университетом. «После получения лицензии на высшее образование, осенью 2022 года, „Мухаммадия“ начнет работать как высшее мусульманское учебное заведение. Президент поручил ускорить строительство общежития, поэтому для получения лицензии нужен целый комплекс», — отметил Мухаметшин.

Во время экскурсии по обновленному зданию муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал журналистам о проведенных работах.

«Мы сохранили исторические лестницы, исторические кирпичные стены. Также сохранились печи в классах. Будем работать в направлении расширения „Мухаммадии“, — сообщил председатель ДУМ РТ. — Обучение шло на татарском языке, в будущем так продолжим. Вывески тоже только на татарском и арабском языках. Мы очень довольны, здание получилось очень красивым. Через год планируем довести учебное заведение до уровня высшего образования», — заключил он.