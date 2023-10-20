Заместитель министра спорта РТ рассказал о строительстве умных площадок в Казани

В Татарстане в рамках национального проекта «Демография» продолжается реализация строительства умных спортивных площадок. Сегодня заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов показал одну из них, находящуюся в Казани по адресу улица Дубравная, 45Б.

Строительство площадки находится на этапе завершения, и уже в конце октября она будет введена в эксплуатацию. На территории комплекса находятся беговые дорожки, футбольное поле с трибунами, баскетбольная и волейбольная площадки.

Заместитель министра спорта в процессе мероприятия отметил, что главными целями для руководства республики в рамках проекта являются увеличение количества людей, занимающихся физической культурой, а также создание спортивных объектов в шаговой доступности для населения республики.

Благодаря национальному проекту «Демография», в Татарстане построено уже более 60 объектов. В их число входят площадки ГТО, модульный спортивный зал, умные площадки и другие виды спортивных объектов. Кроме того, благодаря финансовым ресурсам приобретено спортивное оборудование инвентарь для спортивных учреждений.

По завершении мероприятия Алмаз Хусаинов подытожил, что уже в этом году два футбольных манежа откроются в Набережных Челнах и Казани с привлечением средств инвестора.

Ранее на полях форума «Россия – спортивная держава» Президент России Владимир Путин поддержал решение объявить 2024 год – годом спорта в стране.