Заместитель министра спорта РТ назначен проректором КФУ по хозяйственной деятельности

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

На пост проректора Казанского федерального университета по хозяйственной деятельности назначен Алмаз Мингулов, ранее 11 лет занимавший должность заместителя министра спорта РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

«За этот долгий период совместной работы мы прошли через множество разных ситуаций. Были и хорошие, и сложные времена. Но благодаря поддержке друг друга и совместной работе мы смогли всё преодолеть. Мы благодарим Вас от всей души. Вы всегда остаетесь частью нашей команды. Желаем удачи на новом месте в новой должности», — прокомментировал ситуацию министр спорта РТ Владимир Леонов, обращаясь к бывшему коллеге.

Сам Мингулов поблагодарил коллектив министерства за совместную работу и подчеркнул, что во время проведения крупных спортивных мероприятий сотрудники ведомства поддерживали и выручали друг друга.