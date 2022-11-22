Заместитель министра спорта РТ назначен проректором КФУ по хозяйственной деятельности
На пост проректора Казанского федерального университета по хозяйственной деятельности назначен Алмаз Мингулов, ранее 11 лет занимавший должность заместителя министра спорта РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.
«За этот долгий период совместной работы мы прошли через множество разных ситуаций. Были и хорошие, и сложные времена. Но благодаря поддержке друг друга и совместной работе мы смогли всё преодолеть. Мы благодарим Вас от всей души. Вы всегда остаетесь частью нашей команды. Желаем удачи на новом месте в новой должности», — прокомментировал ситуацию министр спорта РТ Владимир Леонов, обращаясь к бывшему коллеге.
Сам Мингулов поблагодарил коллектив министерства за совместную работу и подчеркнул, что во время проведения крупных спортивных мероприятий сотрудники ведомства поддерживали и выручали друг друга.