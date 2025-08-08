Заместитель министра природы России посетил Голубые озера в Казани

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Евгений Марков посетил ООПТ «Голубые озера» в сопровождении Министра лесного хозяйства РТ Равиля Кузюрова и сотрудников «Пригородного лесничества».

Экскурсию для Евгения Маркова провела старший специалист Госкомитета РТ по биоресурсам Наталья Валеева.

«Люди едут за ощущениями. Им нужно хлеба и зрелищ. С хлебом у вас все хорошо», – рассуждал Марков о природе туризма во время прогулки.

Делегация прошла от Малого Голубого озера до Проточного, а министр лесного хозяйства республики успел испытать себя на своеобразный «лесничий навык».

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»