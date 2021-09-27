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Ру Тат
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27 сентября 2021  19:00
Эльза Кузнецова

Заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гареев досрочно покинул пост

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Заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гареев досрочно покинул пост
Тимур Гареев (в центре)
фото: instagram.com/timur.r.gareev/

Заместитель главы Нижнекамского района РТ, заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гареев покинул свой пост. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Друзья, коллеги, соратники и наставники! Сегодня я завершаю свой трудовой путь длиной более 14 лет. Спасибо всем, кто был со мной!» — обратился Гареев к общественности. 

По информации пресс-службы Нижнекамского района, заммэра подал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с переходом на новую работу.

«Отпускаем сегодня в новое плавание! Ярких горизонтов и удачи во всем! Спасибо, что всегда можно было обратиться за советом и помощью, найти поддержку в трудную минуту. Пусть все обязательно сбудется!» — написала на своей странице заместитель мэра Марина Камелина.

В ответ Тимур Гареев назвал работу в администрации Нижнекамска прекрасным временем.

Гареев был избран на пост заместителя главы Нижнекамского района РТ 23 сентября 2020 года. До этого он был руководителем территориального общественного самоуправления Нижнекамска.

#нижнекамский район
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