Заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гареев досрочно покинул пост

Тимур Гареев (в центре)

фото: instagram.com/timur.r.gareev/

Заместитель главы Нижнекамского района РТ, заместитель мэра Нижнекамска Тимур Гареев покинул свой пост. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Друзья, коллеги, соратники и наставники! Сегодня я завершаю свой трудовой путь длиной более 14 лет. Спасибо всем, кто был со мной!» — обратился Гареев к общественности.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, заммэра подал заявление о добровольном сложении полномочий в связи с переходом на новую работу.

«Отпускаем сегодня в новое плавание! Ярких горизонтов и удачи во всем! Спасибо, что всегда можно было обратиться за советом и помощью, найти поддержку в трудную минуту. Пусть все обязательно сбудется!» — написала на своей странице заместитель мэра Марина Камелина.

В ответ Тимур Гареев назвал работу в администрации Нижнекамска прекрасным временем.

Гареев был избран на пост заместителя главы Нижнекамского района РТ 23 сентября 2020 года. До этого он был руководителем территориального общественного самоуправления Нижнекамска.