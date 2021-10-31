Заместитель мэра Нижнекамска прошла полную вакцинацию от Covid-19

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина завершила полную вакцинацию от коронавируса Covid-19. Она привилась наиболее распространенным в России препаратом «Спутник V».

«Это была вторая прививка „Спутником V“. Чувствую себя замечательно. Температуры нет, ничего не болит. Если после введения первой вакцины действительно была реакция — к вечеру поднялась небольшая температура, то сегодня, а идет второй день после вакцинации, я чувствую себя комфортно. Никаких болей, вообще ничего нет», — поделилась с ИА «Татар-информ» Камелина.

Кроме того, заммэра рассказала, почему остановила свой выбор именно на вакцине «Спутник V». «Специально выбрала „Спутник V“, так как двухкомпонентная защита — это лучше всего», — поделилась она.

Марина Камелина также обратилась к своим подписчикам через соцсеть Instagram: «Прошла полную вакцинацию „Спутником V“. Берегите себя и своих близких».

Фото: https://www.instagram.com/m.kamelina/

Сейчас в Нижнекамске можно привиться четырьмя вакцинами. Во время прямого эфира главный эпидемиолог города и района Елена Пискарева развенчала мифы и домыслы о Covid-19, подробно рассказав о вакцинах.

Несмотря на то, что все они являются эффективными, многие горожане даже во время прямого эфира спрашивали, как привиться «Спутником Лайт». Главный эпидемиолог объяснила, что это не самый лучший выбор. «Спутник Лайт» используется для вакцинации пациентов, которые переболели не менее шести месяцев назад, и тех, кто имеет антитела.

Привиться повторно можно любым из имеющихся препаратов. Впрочем, чтобы вакцинироваться не «Спутником V», необходима предварительная запись. Записаться можно на сайте госуслуг, а также позвонив по телефону 122. «Спутник V» же доступен и в поликлиниках, и в мобильных пунктах вакцинации.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.