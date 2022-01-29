Заместитель главы ВС РТ: Обжалуется менее 1% дел о несоблюдении ограничительных мер

В Татарстане после начала пандемии коронавируса резко увеличилось число дел об административных правонарушениях. Вместе с тем граждане обжалуют менее 1% решений по делам, связанным с несоблюдением ограничительных мер. Об этом рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский в программе «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым.

«Число дел в судах обычно увеличивается примерно на 5–10%, но за эти пандемийные годы произошел значительный рост дел об административных правонарушениях, так называемых „масочных“ дел, и в ВС, и в районных городских судах», — констатировал заместитель главы Верховного суда Татарстана.

Таким образом, в 2020 году объем таких дел вырос в десять раз (почти на 150 тыс.), а в 2021-м — в 13 раз (еще на 50 тыс.) по сравнению с допандемийными годами. «При этом штатная численность сотрудников не изменилась», — уточнил он.

Отвечая же на вопрос, не сказалось ли увеличение числа дел на количестве ошибок, судья подчеркнул: «Обжалуется менее 1% дел о несоблюдении ограничительных мер. Это говорит о том, что граждане или соглашаются с совершением правонарушений, или относятся к этому (решению судей) пренебрежительно».

В общей сложности за год в республике за нарушения антиковидных мер было взыскано 220 млн рублей штрафов. При этом «имеются случаи снижения наказания», пояснил зампред Верховного суда РТ.