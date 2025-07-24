Заместитель главреда Татарского книжного издательства стала ll Вице-миссис Татарстан

Фото: © Раиль Шакиров

Заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова завоевала титул «II Вице-миссис Татарстан» на VI Республиканском конкурсе красоты и успешности «Миссис Татарстан – 2025». Кроме того, она стала обладательницей приза зрительских симпатий.

Финал конкурса прошел в Казани. В нем приняли участие 18 финалисток из Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Чистополя и Альметьевска. Всего в отборочных этапах – очных и заочных – участвовали 127 претенденток.

Фото: © Раиль Шакиров

По словам Венеры Шамсутдиновой, подготовка к финалу включала демонстрацию кулинарных и творческих навыков, а также интеллектуальные испытания.

«Несмотря на насыщенную и порой нелегкую программу, нам удавалось поддерживать друг друга и получать удовольствие от совместного пребывания. Для меня каждая участница уникальна и особенна, а атмосфера дружбы и взаимопомощи создавала особое ощущение теплоты и единства, мы выручали друг друга, будь то советом или необходимой помощью», – поделилась впечатлениями с журналистом «Татар-информа» Венера Шамсутдинова.

Фото: © Раиль Шакиров

Также в разговоре она отметила, что очень значимым для нее стал день защиты социальных проектов.

«Предложенные мной проекты затрагивали разные аспекты популяризации чтения и продвижения литературы, в том числе обеспечение доступности книг для людей с ограниченными возможностями. Предложила конкретные решения, которые способны реально повлиять на ситуацию», – рассказала Шамсутдинова.

«Безусловно, моя победа – это не только моя личная заслуга, но и результат огромной поддержки моих близких, друзей и коллег, за что я искренне благодарна. Их вера в меня дала мне силы достойно подготовиться и успешно пройти испытания конкурса», – добавила она.