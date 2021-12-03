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Происшествия
3 декабря 2021  18:17
Павел Климчак

Заместитель главного пристава РТ ответит на вопросы татарстанцев о взыскании алиментов

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10 декабря пройдет очередной прием граждан по вопросам взыскания алиментов. На вопросы татарстанцев ответит замглавы УФССП России по РТ Елена Варфоломеева.

Задать интересующие вас вопросы, связанные с взысканием алиментов, можно во время видео-конференц-связи из отделений судебных приставов рядом со своим домом. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Записаться на прием можно по телефонам 8(843)514-92-21, 8(843)514-92-20, 8(843)514-92-18.

#судебные приставы #прием граждан #взыскание алиментов
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