Заместитель главного пристава РТ ответит на вопросы татарстанцев о взыскании алиментов

10 декабря пройдет очередной прием граждан по вопросам взыскания алиментов. На вопросы татарстанцев ответит замглавы УФССП России по РТ Елена Варфоломеева.

Задать интересующие вас вопросы, связанные с взысканием алиментов, можно во время видео-конференц-связи из отделений судебных приставов рядом со своим домом. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Записаться на прием можно по телефонам 8(843)514-92-21, 8(843)514-92-20, 8(843)514-92-18.