Заместитель генсека ОИС в Казани: «Наши отношения с Россией очень перспективные»

Отношения исламских государств с Россией достаточно перспективные. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавес Сенгендо на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани.

«Мы убеждены, что наши отношения с Россией очень перспективные, и мы сможем и дальше работать вместе над достижением общих целей. Это заседание важно и позволяет наметить дальнейшие направления для сотрудничества», – сказал заместитель генсека ОИС.

Ахмад Кавес Сенгендо также поблагодарил за прекрасную организацию Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». По его мнению, мероприятие – «отличная площадка для обсуждения насущных проблем».

«В эти сложные времена, в которые мы сейчас живем, важно выстраивать диалог, сотрудничество, работать вместе. Нужно использовать все возможности, чтобы развиваться», – подчеркнул он.