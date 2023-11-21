Заместитель генпрокурора РФ потребовал усилить защиту прав предпринимателей в Татарстане

Сегодня, 21 ноября, заместитель генпрокурора РФ Николай Шишкин принял участие в состоявшемся в прокуратуре Татарстана заседании коллегии, которая посвящена вопросам прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав предпринимателей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © Прокуратура РТ

Отмечается, что прокуратурой принимаются меры по снижению давления на бизнес республики. В национальном рейтинге инвестиционного климата и потенциала Татарстан по итогам последних лет находится в числе лидеров.

С начала года прокуратурой отказано в согласовании 70 % внеплановых проверок предпринимателей. Кроме того, скорректированы 35 республиканских и муниципальных правовых актов, затрагивающих права предпринимателей.

Вместе с тем на заседании отметили, что, несмотря на принимаемые меры, на местах продолжают фиксироваться случаи недофинансирования программ развития малого и среднего предпринимательства.

Фото: © Прокуратура РТ

По итогам заседания Николай Шишкин потребовал активизировать работу республиканских прокуроров по защите прав предпринимателей, в том числе уголовно-правовыми средствами, повысить требовательность при согласовании внеплановых проверок и исключить случаи незаконного преследования предпринимателей.