Замену лифтов в надземных переходах Казани оценили в 442 млн рублей

Для замены и приведения в рабочее состояние лифтов на надземных переходах в Казани потребуется 442 млн рублей. Подъемники, востребованные горожанами с ограниченными возможностями здоровья, нужно утеплить для работы в зимнее время года. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

«В зимний период они (лифты — прим. Т-и) не работают в наших условиях, поэтому нужно делать утепленные шахты. Общая сумма на первые 17 лифтов составляет 442 млн рублей. Сейчас мы изыскиваем источник финансирования для работ. Это будут лифты, приспособленные для инвалидов, со специальными кнопками, чтобы люди могли безбарьерно ими пользоваться», — пояснил Куляжев.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил провести поиск финансирования проекта и предложил решать проблему поэтапно.

«Нужно выбрать оборудование, которое точно будет работать в наших погодных условиях. На два года разбить и двумя этапами решить этот вопрос», — резюмировал Ильсур Метшин.