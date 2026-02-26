Заменить 106 старых автобусов планируют в Казани в 2026 году

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Заменить 106 автобусов, которые эксплуатируются более 10 лет, требуется в Казани в 2026 году. Об этом на заседании Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

«Самостоятельно транспортные предприятия не справятся с такой нагрузкой», – подчеркнул он.

По словам мэра, в 2025 году в город поступило 30 новых газовых автобусов, а сегодня 58% всего автобусного парка работает на экологичном газомоторном топливе. Общественным транспортом ежедневно пользуется более трети населения Казани – порядка 700-750 тысяч поездок в день.

Метшин напомнил, что Казань первой среди российских мегаполисов провела реформу общественного транспорта: с улиц города в 2007 году были убраны «Газели» и «ПАЗики», а на их место пришла современная система пассажирских перевозок.

«Город растет, расширяются границы, появляются новые жилые массивы, поэтому транспорт нужно развивать не фрагментарно, с учетом всей городской агломерации», – отметил мэр.

Он также сообщил, что в наземном электротранспорте сохраняется проблема высокого износа контактной кабельной сети, трамвайных путей и тяговых подстанций, построенных в советское время, что влияет на безопасность и скорость движения.

Сейчас в Казани завершается разработка концепции развития общественного транспорта и улично-дорожной сети. В ближайшее время проект будет представлен в Правительстве Татарстана.