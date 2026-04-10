«Заменил срочную службу на контракт»: 20-летний бугульминец отправился в войска БПЛА

В Бугульме 10 апреля состоялась отправка военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны Российской Федерации. В зону выполнения задач направились двое мужчин – один из них местный житель, второй прибыл из Нижнего Новгорода.

Одним из убывающих стал 20-летний выпускник аграрного колледжа Илья. Он принял решение заменить срочную службу на контрактную и выбрал направление беспилотных систем. По его словам, он успешно прошел отбор в Казани – тестирование и собеседование – и был зачислен для службы оператором БПЛА.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Несмотря на полученные специальности повара-кондитера и автомеханика, Илья намерен связать свое будущее именно с беспилотными технологиями.

Торжественный митинг по случаю проводов прошел в Зале боевой славы «Память» на территории военного комиссариата. Проводить бойцов пришли родные, близкие и представители общественности.

Фото предоставлено Натальей Паниной

От имени руководства города к военнослужащим обратился заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Ильгам Сагитов.

«Спасибо за ваш выбор, за то, что подаете правильный пример подрастающему поколению. Желаю вам крепкого здоровья, слушаться командиров. Помните, что вас любят и ждут дома», – сказал он.

С напутственными словами также выступили представители духовенства, системы образования и военного комиссариата. Военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов отметил, что срочную службу по призыву можно заменить контрактом на тот же срок.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Он уточнил, что в войсках беспилотных систем предусмотрено обучение продолжительностью от полутора до трех месяцев. По завершении контракта военнослужащим присваивается статус ветерана боевых действий, а также предоставляются соответствующие льготы и выплаты.

По словам военного комиссара, хорошую подготовку к службе зачастую демонстрируют молодые люди, увлекающиеся компьютерными играми – благодаря развитой мелкой моторике и навыкам работы с интерфейсами управления.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Контракт заключается сроком на один год. Основные требования к кандидатам – возраст до 35 лет для операторов, отсутствие судимостей, хорошее состояние здоровья и успешное прохождение профессионального отбора.

В завершение митинга будущим военнослужащим вручили письма от юных бугульминцев со словами поддержки и добрыми пожеланиями.

Фото предоставлено Натальей Паниной

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Фото предоставлено Натальей Паниной