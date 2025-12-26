Замена водительского удостоверения: когда можно не платить госпошлину в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При переоформлении водительского удостоверения жители РТ в большинстве случаев обязаны заплатить государственную пошлину. Но для категорий татарстанцев предусмотрено освобождение от этого платежа. Кто вправе не платить госпошлину – в материале «Татар-информа».

К числу тех, кто может не платить пошлину при замене водительских прав, относятся:

- переехавшие из исторических регионов России.

Лица, которые на момент вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ постоянно проживали на их территории либо покинули эти регионы ранее.

- граждане Украины и лица без гражданства, легально находящиеся в России, при условии, что они получили разрешение на временное проживание, оформили вид на жительство, имеют статус беженца или документ о временном убежище, участвуют в государственной программе по переселению соотечественников.

- пострадавшие при чрезвычайных ситуациях

Если водительское удостоверение было утрачено или повреждено из-за ЧС, в которой пострадал его владелец, госпошлина не взимается.

- призывники с военно-учетной специальностью

Граждане, подлежащие срочному призыву в армию и прошедшие подготовку по определенной военно-учетной специальности, освобождаются от уплаты пошлины.

- военнослужащие по призыву

При замене водительских прав в связи с открытием категорий «D» или «D1» солдаты-срочники также не вносят государственную пошлину.