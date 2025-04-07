Замена водительских прав в Татарстане: кому нужно пройти процедуру в 2025 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2022-2023 годах Правительство РФ продлевало срок действия некоторых водительских прав. Кому из жителей Татарстана следует заменить их в 2025 году – в материале «Татар-информа».

Продление срока действия прав

В 2022 году было продлено на три года действие водительских прав, срок которых истекал в 2022-2023 годах. В 2023 году этот период был увеличен, и в него вошли те автолюбители, у которых срок действия удостоверений истекал в 2024 и 2025 годах.

Соответственно, в 2025 году необходимо заменить те права, срок которых изначально истекал в 2022 году.

Для того чтобы автолюбителю определить дату замены удостоверения, следует отсчитать три года с прежней даты окончания действия прав. Например, если срок прав оканчивался 20 октября 2022 года, значит, подать документы на замену удостоверения необходимо до 20 октября 2025 года.

Как поменять права

Подать заявление на замену водительских прав можно через портал Госуслуг, а также МФЦ или ГИБДД.

При подаче заявления через Госуслуги водителю все равно придется лично явиться в отделение ГИБДД, чтобы предоставить необходимые документы.

Офлайн документы принимают в отделениях ГИБДД и МФЦ. Водителю можно не записываться заранее на прием. Достаточно просто прийти в отделение в удобное время. В ГИБДД новые права заявитель получит в день обращения. В МФЦ за удостоверением нужно будет вернуться через несколько дней.

Какие документы нужны для замены прав

- заявление;

- старое водительское удостоверение;

- паспорт гражданина РФ;

- медицинская справка по форме № 003‑В/у;

- квитанция об оплате госпошлины.