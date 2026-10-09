Замена водительских прав в Казани обойдется почти в 8 тысяч рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Замена водительского удостоверения категории B жителю Казани обойдется почти в 8 тысяч рублей. В этом убедился корреспондент «Татар-информа».

Напомним, что автолюбители обязаны менять права каждые 10 лет. Для этого необходимо пройти медосмотр у нарколога, психиатра, офтальмолога и терапевта. Наличие медсправки обязательно для прохождения процесса замены водительского удостоверения.

Так, справка от нарколога обойдется в 1600 рублей, справка от психиатра – 1000 рублей. Затем сама медсправка стоит 1100 рублей. При подаче заявления на замену прав в ГИБДД также потребуется оплатить госпошлину, которая составляет 4000 рублей.