Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При замене водительского удостоверения татарстанцы платят государственные пошлину. Но от ее уплаты освобождаются некоторые категории жителей РТ.

К ним относятся:

- переехавшие из новых субъектов РФ;

Лица, которые постоянно проживали на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на момент их вхождения в состав Российской Федерации, а также покинувшие эти регионы до этого.

- граждане Украины и лица без гражданства, которые имеют законные основания находиться в РФ:

имеющие разрешение на временное проживание (РВП);

лица, уже получившие вид на жительство или российское гражданство;

граждане, которые признаны беженцами, либо имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;

участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

- граждане, пострадавшие в результате ЧС;

Если водительские права пришли в негодность в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой пострадал его владелец, пошлина не взимается.

- призывники с военно-учётной специальностью;

Лица, подлежащие призыву на срочную службу и завершившие подготовку по определённой военно-учётной специальности, также освобождаются от уплаты.

- служащие по призыву;

Если замена прав связана с получением категории «D» или «D1», то военнослужащие по призыву не платят госпошлину.

Как воспользоваться льготой

Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить в ГИБДД документы, которые обосновывают освобождение от уплаты. После проверки бумаг инспектор примет решение. Если оснований для льготы не выявят, будет выдана квитанция для уплаты госпошлины в стандартном порядке.