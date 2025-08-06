Замена водительских прав: кто может не платить госпошлину в Татарстане
При замене водительского удостоверения татарстанцы платят государственные пошлину. Но от ее уплаты освобождаются некоторые категории жителей РТ.
К ним относятся:
- переехавшие из новых субъектов РФ;
Лица, которые постоянно проживали на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на момент их вхождения в состав Российской Федерации, а также покинувшие эти регионы до этого.
- граждане Украины и лица без гражданства, которые имеют законные основания находиться в РФ:
имеющие разрешение на временное проживание (РВП);
лица, уже получившие вид на жительство или российское гражданство;
граждане, которые признаны беженцами, либо имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;
участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.
- граждане, пострадавшие в результате ЧС;
Если водительские права пришли в негодность в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой пострадал его владелец, пошлина не взимается.
- призывники с военно-учётной специальностью;
Лица, подлежащие призыву на срочную службу и завершившие подготовку по определённой военно-учётной специальности, также освобождаются от уплаты.
- служащие по призыву;
Если замена прав связана с получением категории «D» или «D1», то военнослужащие по призыву не платят госпошлину.
Как воспользоваться льготой
Для подтверждения права на льготу необходимо предоставить в ГИБДД документы, которые обосновывают освобождение от уплаты. После проверки бумаг инспектор примет решение. Если оснований для льготы не выявят, будет выдана квитанция для уплаты госпошлины в стандартном порядке.