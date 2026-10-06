Замена прав: кто освобожден от уплаты госпошлины в Татарстане
Кто может не платить госпошлину за замену водительских прав
Замена водительского удостоверения обычно требует уплаты государственной пошлины. Однако российское законодательство предусматривает ряд исключений. В Татарстане отдельные категории граждан могут оформить новые права без внесения госпошлины. Кому положена льгота – в материале «Татар-информа».
– Жители новых регионов России
От уплаты пошлины освобождаются граждане, которые переехали в Россию из новых субъектов РФ.
Льгота распространяется в том числе на людей, постоянно проживавших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на момент вхождения этих территорий в состав России. Право на освобождение также предусмотрено для тех, кто покинул указанные регионы до этого события.
– Граждане Украины и лица без гражданства
Не платить госпошлину при определенных условиях могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие законные основания для проживания или пребывания на территории России.
В эту категорию входят:
владельцы разрешения на временное проживание в РФ;
получившие российский вид на жительство или гражданство;
признанные беженцами;
имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;
участники государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников.
– Пострадавшие при чрезвычайных ситуациях
Льгота предусмотрена и для водителей, чье удостоверение было повреждено или уничтожено вследствие чрезвычайной ситуации, в результате которой пострадал сам владелец документа. В таком случае при оформлении нового водительского удостоверения государственную пошлину платить не требуется.
– Призывники с военно-учетной специальностью
Освобождение от пошлины предусмотрено для граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу и прошедших подготовку по соответствующей военно-учетной специальности.
– Военнослужащие срочной службы
Еще одна категория льготников — военнослужащие, проходящие службу по призыву. Они могут заменить водительское удостоверение без уплаты госпошлины, если оформление нового документа связано с получением водительской категории «D» или «D1».