Замена прав: кто освобожден от уплаты госпошлины в Татарстане

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Замена водительского удостоверения обычно требует уплаты государственной пошлины. Однако российское законодательство предусматривает ряд исключений. В Татарстане отдельные категории граждан могут оформить новые права без внесения госпошлины. Кому положена льгота – в материале «Татар-информа».

– Жители новых регионов России

От уплаты пошлины освобождаются граждане, которые переехали в Россию из новых субъектов РФ.

Льгота распространяется в том числе на людей, постоянно проживавших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях на момент вхождения этих территорий в состав России. Право на освобождение также предусмотрено для тех, кто покинул указанные регионы до этого события.

– Граждане Украины и лица без гражданства

Не платить госпошлину при определенных условиях могут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие законные основания для проживания или пребывания на территории России.

В эту категорию входят:

владельцы разрешения на временное проживание в РФ;

получившие российский вид на жительство или гражданство;

признанные беженцами;

имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;

участники государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников.

– Пострадавшие при чрезвычайных ситуациях

Льгота предусмотрена и для водителей, чье удостоверение было повреждено или уничтожено вследствие чрезвычайной ситуации, в результате которой пострадал сам владелец документа. В таком случае при оформлении нового водительского удостоверения государственную пошлину платить не требуется.

– Призывники с военно-учетной специальностью

Освобождение от пошлины предусмотрено для граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу и прошедших подготовку по соответствующей военно-учетной специальности.

– Военнослужащие срочной службы

Еще одна категория льготников — военнослужащие, проходящие службу по призыву. Они могут заменить водительское удостоверение без уплаты госпошлины, если оформление нового документа связано с получением водительской категории «D» или «D1».