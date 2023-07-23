Замена канализации в историческом центре Чистополя обойдется в 247 млн рублей

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Реконструкция инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в исторической центральной части Чистополя направят свыше 247,2 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о водопроводных и канализационных сетях на улицах Карла Маркса, Ленина, Театральная, Толстого, Бебеля, Урицкого и Нариманова.

Подрядчик должен будет заменить 4076 метров сетей водоснабжения и 5298 метров — водоотведения. Кроме того, от него потребуется восстановить растительность и дорожное покрытие на участках, где будут проходить работы.

Заказчиком работ выступает Главное управление инженерных сетей РТ, средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 7 августа, подрядчика определят 10 августа. Полностью выполнить работы предполагается к 30 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на проектные работы по капремонту пяти мостов в Чистополе потратят почти 17 млн рублей.