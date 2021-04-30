Замдиректора РТЦП Татарстана покинул свою должность

Ильдар Калимуллин, занимавший должность замдиректора РТЦП Татарстана, перешел на другую работу. За вклад в развитие компании Калимуллину вручили почетную грамоту Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе организации.

«Директор филиала РТРС Владимир Якимов поблагодарил Ильдара Калимуллина за значительный вклад в достижение уставных целей компании и в связи с переходом на другую работу пожелал ему новых трудовых успехов и дальнейшего карьерного роста», — говорится в сообщении.

Ильдар Калимуллин занимал должность замдиректора РТЦП Татарстана с 2015 года. Он также был награжден благодарностью главы Минцифры РТ за многолетний, безупречный и добросовестный труд, большой вклад в развитие и совершенствование отрасли информатизации и связи региона.



Помимо этого Калимуллин был отмечен благодарностью за вклад в организацию архитектурно-художественной подсветки башни Казанского телецентра в период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.