Замдиректора международного департамента МЧС арестован за взятку

Замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе взяли под стражу. Его обвиняют во взяточничестве и крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

Подробности дела пока не разглашаются, но источник агентства сообщил, что оно может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны.

Вместе с Арабидзе также был арестован бывший замдиректора этого же департамента Вадим Хасенов, ему выдвинуты аналогичные обвинения. Если суд признает их вину, обоим грозит до 15 лет заключения.

