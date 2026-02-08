news_header_top
Происшествия 8 февраля 2026 12:11

Замдиректора центра стандартизации, метрологии и испытаний в РТ арестовали за взятку

В Альметьевске арестован Дамир Алкин – заместитель директора по метрологии центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан. Как стало известно «Татар-информу», его задержали в минувшую пятницу, а накануне суд отправил под стражу.

По данным агентства, уголовное дело связано с его работой в Альметьевске, где Алкин руководил местным филиалом с 2021 по 2024 год. По версии силовиков, в этот период он получил взятку в размере 650 тысяч рублей от компании, которая позже выиграла тендер.

В 2021–2024 годах Алкин руководил Альметьевским филиалом ФБУ «ЦСМ Татарстан». 5 февраля 2024 года он перешел на работу в головной центр в качестве исполняющего обязанности заместителя директора по метрологии, а 3 сентября 2024 года был утвержден в должности заместителя директора.

