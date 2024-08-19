Замдиректора Бугульминского машиностроительного техникума пойдет под суд по делу о взятке

Бугульминская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении заместителя директора Бугульминского машиностроительного техникума. Ей предъявлено обвинение в получении взятки, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии следствия, в 2023 году замдиректора получила от пяти студентов взятку в размере 12,5 тыс. рублей за зачет по английскому языку.

Помимо этого, женщина назначила на должность помощника директора по воспитательной работе свою коллегу. Взамен та отдавала злоумышленнице часть своей зарплаты. Обвиняемая получила от сотрудницы техникума более 41 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.