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Залы Баки Урманче в «Хазинэ» дополнят выставкой шамаилей «Искусство красивого письма»
В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, сегодня, 22 февраля, открылась выставка «Искусство красивого письма. Шамаиль из собрания ГМИИ РТ». Выставка будет постоянной, сейчас в ней собраны более 20 произведений, но периодически они будут меняться.
«Дополнение шамаилями к выставке Баки Урманче, которая расположена на третьем этаже галереи „Хазинэ“, решили сделать для демонстрации полноты палитры татарского визуального искусства», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.
После открытия нового проекта на мобильном баннере-экране первые посетители смогли посмотреть документальный фильм о Баки Урманче и пообщаться с его режиссером Розалией Закиевой. Продолжил вернисаж мастер-класс Нажиба Наккаша по каллиграфии.
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