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Залужный в первой речи на посту посла призвал Запад «отказаться от ряда свобод»
Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выступил с первой речью на посту украинского посла в Великобритании. На конференции Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) он призвал жителей западных стран на время «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за риска новых войн, передает РИА Новости.
«Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания <...> Они (войны — прим. Т-и) требуют усилий не только армии, но и общества в целом», — утверждал посол.
Он заявил, что политики могут и должны мобилизовывать общество, отмечая, что самый важный компонент — готовность общества, которая основывается на «честной и прозрачной коммуникации» между Правительством и гражданами.
Украинский Президент Владимир Зеленский в начале мая назначил его на новый пост. Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля этого года. Его место занял бывший ранее командующим украинских Сухопутных войск Александр Сырский. 6 февраля депутат Верховной Рады Евгений Шевченко рассказал, что он согласился на пост посла в Лондоне.
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