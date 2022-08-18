«Жалуются те, кто ничего не делает»: как казанцы отреагировали на речные трамвайчики

За неполные полторы недели на экскурсионных трамвайчиках по Казанке прокатились более трех тысяч человек. Причем 60% из них – это гости столицы Татарстана. Экскурсия пользуется популярностью, все рейсы загружены минимум на 90%, заявил «Татар-информу» директор компании-туроператора Вячеслав Григорьев.

«Мы наблюдаем рост активности горожан. Чуть меньше половины участников экскурсии – это жители города, которые экскурсии очень хвалят», – отметил Григорьев. Один трамвайчик может перевести 50 человек, при этом загрузка судна составляет от 43 до 47 человек.

К слову, после анонса нового экскурсионного маршрута в соцсетях разгорелись споры о стоимости билетов: многие пользователи отмечали, что цены на новое развлечение завышены. Напомним, 40-минутное путешествие обходится взрослым в 900 рублей, а пенсионерам и детям с 5 до 14 лет – в 800 рублей. По словам Григорьева, жалобы на высокие цены за пределы интернета не выходят. «Жалуются только те, кто сидит дома и ничего не делает», – считает он.

Количество рейсов трамвайчика «Вдохновение столицей» уже увеличили с пяти до десяти в день. Пока планируется, что курсировать они будут до 1 октября. Подробнее о том, какие достопримечательности можно увидеть с нового ракурса, читайте в материале «Татар-информа».