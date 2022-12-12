«Заложила фундамент»: Фарид Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Конституции России

День Конституции Российской Федерации – праздник, который объединяет сограждан разной этнической и конфессиональной принадлежности в искреннем стремлении сохранить и преумножить историческое величие Отчизны. Такие слова привел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в своем поздравлении татарстанцам по случаю памятной даты.

«Россия обрела новый Основной закон 29 лет назад, 12 декабря 1993 года. Являясь по сути результатом общественного договора о путях долгосрочного развития страны и ее многонационального народа, объединенного общей судьбой, он заложил фундамент федеративного устройства и действенного местного самоуправления. Утвердил главенство закона и независимого судопроизводства. Стал гарантом упрочения гражданского мира и межэтнического согласия, сбережения богатейшего историко-культурного наследия. Конституция 1993 года надежно закрепила базовые принципы построения российского социума – непреходящий статус прав и свобод гражданина, сохранение государственного единства и территориальной целостности, идеологическое многообразие, защита традиционных духовно-нравственных ценностей.

Подтвердив незыблемость данных положений, конституционная реформа, реализованная по инициативе Президента РФ Владимира Владимировича Путина и одобренная большинством населения страны в 2020 году, существенно обогатила этот основополагающий политический документ. Расширила социальные гарантии и возможности отстаивания национальных интересов, укрепила суверенитет государства. Безусловно, дальнейшее раскрытие огромного потенциала Конституции во многом будет зависеть от качества, согласованности и системности нормотворческой деятельности как на федеральном, так и региональном уровнях.

Сегодня Татарстан четко следует ориентирам, заданным отечественным конституционным полем. Работает над совершенствованием республиканского законодательства в целях расширения правовых основ для повышения качества жизни, дальнейшего политического и социально-экономического развития. Неизменно проводит политику укрепления гражданской идентичности и единства многонациональной России, сбережения вековых традиций дружбы и сотрудничества между народами. И хотя предстоит еще немало потрудиться для достижения поставленных целей, главное для нас – жить общими интересами и помыслами, соблюдая и уважая Основной закон. Давайте же пожелаем друг другу успехов на этом пути. Крепкого всем здоровья, мира, благополучия и успехов в созидательном труде во благо республики и всей России!» – говорится в тексте поздравления.