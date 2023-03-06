«Заложены основы партнерства»: Лавров пригласил послов государств ОИС на Kazanforum

Россия поддерживает взаимоуважительные отношения со странами исламского мира. Их дальнейшее укрепление – в числе неизменных приоритетов отечественной внешней политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» с послами государств-членов Организации исламского сотрудничества в Москве.

«Россия – крупнейшая евразийская держава, поддерживает добрые, честные, взаимоуважительные отношения со странами исламского мира. Их дальнейшее укрепление – в числе неизменных приоритетов отечественной внешней политики. Нас объединяет приверженность культурно-цивилизационному многообразию народов планеты, их право самим определять пути своего политического и социально-экономического развития», – сказал Лавров.

Он отметил, что вместе с друзьями из мусульманских стран Россия выступает за формирование более справедливого, демократичного, опирающегося на принципы Устава ООН многополярного мироустройства. «Отвергаем агрессивно навязываемые “коллективным Западом” во главе с США ультралиберальные ценности», – отметил глава МИД России.

По словам Лаврова, нынешний год стал во многом символичным. 20 лет назад Президент РФ Владимир Путин, выступая перед главами государств в Малайзии, высказался за развитие отношений нашей страны с мусульманским миром в качественно новом формате. После этого России был предоставлен статус наблюдателя при этом международном объединении. Тем самым были заложены основы партнерства России и исламского мира, ориентированного на совместный поиск адекватных ответов на многочисленные вызовы современности.

«Стержневым механизмом нашего диалога, продвижения перспективных взаимовыгодных проектов стала созданная в 2006 году Группа стратегического видения „Россия — Исламский мир“, которую возглавляет Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. За прошедшие годы в ее рамках был дан старт различным полезным инициативам, призванным содействовать укреплению атмосферы дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами. Сегодня дальнейшему наращиванию сотрудничества способствует широкая общественная поддержка, в том числе по линии деловых кругов, религиозных объединений, молодежных организаций, деятелей науки и культуры. Важный вклад в общие усилия вносят российские регионы, где в гармонии, мире и согласии с представителями других конфессий исторически проживают мусульмане», — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров также напомнил, что в конце мая в Казани состоится Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: Kazanforum», который уже вышел на федеральный уровень. Он пройдет одновременно со специальным заседанием Группы стратегического видения.

«Рассчитываю, что уважаемые коллеги – послы государств – членов ОИС – доведут до своего руководства информацию о предстоящем мероприятии. Ждем вас вместе с представительными делегациями ваших стран в гостеприимной столице Татарстана», – заключил министр.