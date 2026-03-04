«Жаловаться мне не на что»: ветеран из Казани был на СВО штурмовиком, связистом и медиком

Радж Хальфин – программист из Казани. Ушел на СВО добровольцем осенью 2023 года, хотя имел бронь. Служил и связистом, и штурмовиком, и медбратом. К службе готовился основательно, поэтому, как предполагает сам, и вернулся живым. Его знания оказались очень полезны фронту.





Радж Хальфин ушел на фронт добровольцем осенью 2023 года

Фото: предоставлено Раджем Хальфиным

Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«От мобилизации была бронь, но он хотел помочь стране в непростое время»

Радж Хальфин ушел на фронт добровольцем осенью 2023 года. Прежде чем подписать контракт, он изучил азы тактической медицины, подготовился физически, познакомился с основами военного дела. Только поняв, что он полностью готов к участию в боевых действиях, подписал контракт.

Служил он на Бахмутском направлении: побывал в роли медбрата, связиста, штурмовика и инженера связи.

Сейчас Радж живет вместе с семьей в Казани. У него два взрослых сына – оба студенты. Один учится на программиста, другой – на инженера-физика.

В 2022 году он работал начальником ИТ-управления одного из крупных банков. От мобилизации у него была бронь, тем не менее он задумался о том, чем мог бы помочь стране в непростое время.

«Я узнал, что есть организация, которая готовит ребят к боевым действиям, называется она “Рокот”. Я решил присоединиться. Мы осваивали медицину, стрелковую, инженерную, топографическую подготовку. С физподготовкой нам помогали ребята из общественного объединения “Дулкын-16”. Среди них Нияз Валеев – он основатель этого объединения. Позже он ушел на СВО и погиб, а организация его до сих пор работает, я в ней состою и помогаю фронту по сей день», – рассказывает он.

Тактическая подготовка Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

Когда Радж прошел подготовку в «Рокоте», стал тренироваться вместе с «дулкыновцами». Со временем он и сам стал обучать других – ему доверили вопросы связи, так как это было близко к его основной профессии. Каждый, кто был в «Дулкыне», старался применить свои знания для подготовки будущих бойцов.

«Навыки медицинской подготовки я оттачивал вместе с волонтерами проекта “Спасатель рядом”. Мы дежурили по ночам и выезжали на места ЧП, как скорая. Нужно было оказывать первую помощь и передавать пострадавших медикам. Там я получил хороший опыт», – отметил он.

Потом он вместе с единомышленниками стал обучаться управлению дронами, что тоже очень пригодилось ему на передовой.

Медицинская тактика Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

«Осколок так и остался в кости, вытащить не смогли, так с ним и хожу»

В августе 2023 года, поняв, что готов к боевым действиям, он подписал контракт со спецназом «Ахмат». После небольшой подготовки, которая была обязательна, отправился на передовую. В начале сентября он уже был на Бахмутском направлении.

«В то время “Вагнер” уже зачистил Бахмут, но из-за того, что ВСУ пытались вернуть город, ситуация там была сложная. Они достаточно сильно атаковали. Мы рвались в бой, но нас никак не отправляли на боевое задание, а потом вообще раскидали по разным отрядам. Я попал в Лисичанск. На тот момент как раз требовался медбрат. Спросили, разбирается ли кто-то в медицине, и я ответил, что кое-что знаю. Меня назначили обрабатывать раны бойцам, лечить простуду и так далее. Это был не совсем мой профиль, я учился оказанию первой помощи, но пытался быть полезным», – вспоминает он.

Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

Через несколько дней его направили в связисты, потому что их тоже не хватало. И опять спустя несколько дней новое назначение.

«Нужно было спасать Клещеевку, и нас переправили туда. Мы пошли в штурм. Там был очень серьезный замес. Участвовали в нем множество разных подразделений. Там я получил ранение. У нас ранило пулеметчика, и мы с товарищем взяли его работу на себя. Когда мы бежали с пулеметом, нас заметил дрон. Мы побежали в посадках и спрятались, но оказалось, что спрятались не очень хорошо. Дрон сбросил на нас снаряд», – рассказывает ветеран.

Товарищу Раджа посекло руку осколками. Ему самому, можно сказать, повезло: все осколки попали в бронежилет, и только один пробил защиту и застрял в лопатке.

«Удар был сильный. В этот момент было сложно что-то понять. Я ничего не слышал – видимо, оглушило, я просто орал. Мне нужно было понять, насколько я живой вообще. Я оказался цел, не работала только рука. Мы пошли эвакуироваться. Подъехала эвакуационная бригада, и нас забрали», – говорит он.

Бойцов отвезли в госпиталь. Находится он в здании завода шампанских вин – между собой его называют «рюмка».

«В катакомбах завода оборудовали операционные, палаты. Это был больше стабилизационный пункт, где бойцов готовили к дальнейшей транспортировке. Потом нас отправили в другой госпиталь. Буквально через месяц я поправился, рука заработала. Но осколок так и остался в кости. Врач вытащить его не смог, но он не мешает мне. До сих пор с ним хожу», – улыбается Радж.

Танк ВСУ в зоне СВО Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Танк ударил по зданию, когда я был внутри, но промахнулся»

После лечения он снова отправился на передовую, его определили в отряд «Гюнтера», который специализируется на БПЛА. На этот раз перед ним поставили новую задачу – охранять установку РЭБ.

«Отряд наш также отвечал за телекоммуникации. Нужна была связь для передачи видео или на случай, если не работала радиосвязь. Нам удалось покрыть локальной сетью большой район: Светлодарск, Горловку, Бахмут. Мы сделали так, что везде были точки, где работали наши люди. У них был Wi-Fi, IP-телефония, видеотелефония», – объяснил он.

Приближался январь, срок контракта Раджа подходил к концу.

«Обычно тех, кто готовился к демобилизации, старались не отправлять на задания. Но новички еще не были в курсе дела, а нам нужно было восстановить камеру, которую снесли во время обстрела. Она стояла на здании на окраине Бахмута. Сначала отправили одну команду. По рации они передали, что не могут подняться, потому что единственная лестница, которая там есть, на виду у противника и рядом работает танк. Решили подождать до утра», – рассказывает ветеран.

Изготовление систем РЭБ Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

Утром группа пошла на здание. Один боец остался у входа, второй зашел в здание, в это время ударил танк – здание частично обрушилось. Боец, который был внутри, погиб.

«Но задачу с нас никто не снял, ее нужно было выполнять. Поехал я. Мы с товарищами понимали, что место нехорошее, но нам повезло. Когда я был в здании, тоже ударил танк, но промахнулся на этаж. К тому моменту мы уже протянули все кабели, поставили камеру, подключили. После удара успели уйти – таким был мой последний выезд», – вспоминает Радж.

Отправка гуманитарной помощи Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

«Мы собираем гуманитарку, сами разработали носилки-волокуши, удобные спальные мешки и еще много чего»

Вернувшись домой, Радж отдохнул пару месяцев, потом решил попробовать себя в новой профессии.

«Я давно мечтал попробовать себя в качестве автомеханика, причем на большегрузах. Я всегда сам чинил машину, так же, как и мой отец. Мне удалось устроиться в компанию, которая занималась грузоперевозками по стране. Но зарплата там была совсем впритык, и я вернулся в прежнюю профессию, я снова программист», – отметил он.

Вместе с волонтерами «Дулкына» Радж продолжает помогать фронту.

«Мы собираем гуманитарку, сами разработали носилки-волокуши, удобные спальные мешки и еще много чего. Стараемся помогать родственникам бойцов по возможности. Ухаживаем за могилами, потому что не у всех погибших бойцов родные могут это делать», – объясняет ветеран.

Изготовление волокуш Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

«Дулыкновцы» проводят уроки мужества в школах и готовят юнармейцев к «Зарнице». Вернувшись домой, Радж по-прежнему везде носит с собой аптечку.

«Важно оказать человеку первую помощь, чтобы он дотянул до приезда скорой. Самое главное, чтобы человек дышал и не истек кровью. Поэтому я ношу с собой жгут, элементарные медицинские средства. Они не занимают много места, но могут спасти кому-то жизнь. Просто было бы обидно, если бы моя помощь понадобилась, а я не смог бы ничего сделать из-за того, что у меня под рукой нет нужных приспособлений», – уверен ветеран.

Поддержали Раджа в фонде «Защитники Отечества».

«Жаловаться мне не на что. Мне часто звонят и предлагают разные льготы. Недавно я прошел диспансеризацию для ветеранов СВО. За один день меня буквально за руку провели по всем кабинетам. Предлагали в санаторий съездить, на мероприятия зовут. А еще сын по льготам в вуз поступил. Думаю, он бы и по баллам прошел, но мы не стали рисковать. Теперь учится на программиста, пошел по моим стопам. А второй сын решил стать физиком – поступил в московский вуз», – говорит Радж.

Пошив спальных мешков Фото: © предоставлено Раджем Хальфиным

Социальный координатор фонда Светлана Гришанова отзывается о своем подопечном исключительно положительно.

«Сразу после увольнения со службы Радж пришел в наш фонд. Главным для него тогда было получить удостоверение ветерана боевых действий. Я его проконсультировала и сразу поняла: он из тех, кто не только не просит о помощи, но и сам готов помочь другим. О таких говорят: сильный характер, твердость духа. В его взгляде читалась не показная решимость, а привычка к действию», – подчеркнула она.