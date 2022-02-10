«Жалость для них удар»: казанский тренер рассказал, как готовил детей к съемкам в кино

Для детей с ограниченными возможностями здоровья очень важна востребованность в обществе. А вот в жалости они не нуждаются. Такое мнение высказал тренер казанской школы-интерната №1 Андрей Бычков, который готовил особенных детей к съемкам в документальном фильме «В любви».

«Для таких детей очень важно осознавать, что они вносят личный вклад в развитие общества. Попытки пожалеть они не воспринимают. Для них это удар по самолюбию», — заявил Бычков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Он пояснил, что главная задача фильма — показать, что воспитанники школ-интернатов ничем не отличаются от других детей.

Документальный фильм «В любви», рассказывающий о команде спортсменов из казанской школы-интерната №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, снят в преддверии Специальной Олимпиады в Казани. Завтра, 11 февраля, в кинотеатре «Мир» состоится его закрытый показ.

«Это мотивирующая картина. Мы, у кого есть здоровые руки, ноги и голова, — часто жалуемся на жизнь. А у этих ребят есть жажда к жизни», — прокомментировала директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Фильм расскажет об учениках школы-интерната №1, которые несмотря на ограниченные возможности здоровья освоили флорбол — хоккей с мячом. Под эгидой опытного тренера и наставника ребята заняли третье место во Всероссийской Специальной Олимпиаде. В процессе тренировок к соревнованиям ребята обыгрывали не только команды с особенностями здоровья, но и здоровых спортсменов.

Картина открывает череду фильмов, которые будут представлены в кинотеатре «Мир» в рамках Дней документального кино Республики Татарстан. Фильмы объединены в три альманаха — молодое документальное кино, выдающиеся деятели Татарстана и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, в кинотеатре «Мир» планируется провести две акции, в рамках которых можно будет увидеть спектакли театра имени Галиасгара Камала и кинофильмы о жизни артиста оперы и балета Рудольфа Нуриева.