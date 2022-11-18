«Залог развития страны»: в Казани наградили лучших метрологов и стандартизаторов РТ

В Казани состоялась церемония награждения победителей номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг» конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Почетные грамоты были вручены лучшим метрологам, стандартизаторам, специалистам испытательных лабораторий и студентам вузов республики за их выпускные работы.

«Качество предоставляемых вузовских работ, деятельность метрологов, стандартизаторов и испытателей Татарстана показывает, что внимание предприятий к вопросам качества не ослабевает. Все, что мы с вами делаем, особенно то, что сохраняем уровень требований к нашей с вами работе, является залогом успешного будущего всей страны», – обратился к награждаемым директор Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в РТ Фарид Туктаров.

На сегодняшний день качество, безопасность и конкурентоспособность продукции во многом зависит от работы метрологов, стандартизаторов и испытателей, а обеспечение развития промышленности, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста на годы вперед, может быть возложено на студентов, которые осваивают это направление с научной точки зрения.

В этом году по четырем направлениям номинации было подано более 50 заявок от предприятий и организаций Татарстана. В результате конкурсного отбора были определены семь лучших метрологов, пять стандартизаторов, шесть испытательных лабораторий и шесть авторов лучших дипломных работ.

Среди лучших метрологов награды получили начальник центральной лаборатории поверки контрольно-измерительных приборов ПАО «КАМАЗ» Оксана Галак, главный метролог АО «Сетевая компания» Александр Шокуров, главный метролог АО «ТАИФ-НК» Сергей Долганов и представители ряда других предприятий.

Среди стандартизаторов были награждены начальник отдела системы менеджмента качества ВНИИР – филиала ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» Ольга Шабалина, ведущий инженер отдела стандартизации АО «Казанский вертолетный завод» Юлия Логинова, начальник бюро стандартизации ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Татьяна Сапронова и ряд представителей иных предприятий.

Лучшими испытательными лабораториями Республики Татарстан были признаны центральная заводская лаборатория литейного завода ПАО «КАМАЗ», испытательная лаборатория нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», химико-аналитическая лаборатория подразделения «Татнефть-добыча» ПАО «Татнефть» и другие.

«Несмотря на все трудности, с которыми нам всем приходится сталкиваться, индекс промышленного производства в Татарстане растет. Этого мы добились, в том числе, благодаря вам, тем, кто непосредственно участвует в производстве наших товаров. Наша продукция продолжает быть конкурентоспособной и качественной», – сообщил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. Он подчеркнул, что Татарстан продолжает производить продукцию, которая не только обеспечивает внутреннюю потребность региона, но и экспортирует ее в другие страны.

К победителям обратился советник председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ Ильшат Файзуллин. «В существующих экономических реалиях этот конкурс становится все более значимым, более того, его важность только возрастает. К новым достижениям и свершениям», – поздравил он.

Был отмечен и труд студентов. Высокой награды за свои научные работы были удостоены выпускник КФУ Глеб Дьяконов, КНИТУ Булат Нуриев, выпускница КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева Диана Шаймарданова и другие студенты.

«От выпускников наших вузов, подготовки высококвалифицированных кадров зависит экономический суверенитет нашей страны. Важно, что пройдя через этот конкурс вы можете понять, кем вы хотите стать и вырасти настоящими патриотами нашей республики и страны», – заявил замминистра образования и науки РТ Станислав Андреев.

Отметим, что конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» – это один из самых престижных конкурсов для татарстанских производителей. Он является региональным этапом ежегодного Всероссийского конкурса в области качества Программы «100 лучших товаров России», который в этом году отмечает свой 25-летний юбилей.

На протяжении многих лет Республика Татарстан является лидером среди субъектов РФ по реализации Программы «100 лучших товаров России». Такая высокая оценка свидетельствует об устойчивости экономики Татарстана к внешним вызовам и возможности создания площадок для стабильного функционирования предприятий республики.

Отметим, что ключевыми организаторами конкурса являются Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Татарстан и Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Информационную поддержку конкурсу на протяжении многих лет оказывает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан «Татмедиа».