«Залог качественной работы»: Бизнесу Татарстана рассказали о новеллах в области закупок

В Казани стартовал итоговый семинар-совещание 2023 года для республиканских заказчиков, где им рассказали о последних новшествах в сфере закупок. По словам председателя Госкомитета РТ по закупкам Руслана Сабирова, подобные встречи значительно повышают качество работы с закупками у бизнеса республики.

«Высокий уровень знаний в области закупок – это залог качественной работы, обеспечения конкуренции и законности сделок», – подчеркнул он.

Сабиров отметил, что за 11,5 месяцев этого года в Татарстане опубликовано свыше 32 тыс. тендеров на общую сумму около 220 млрд рублей. При этом, муниципальные заказчики разместили 7,4 тыс. тендеров на сумму 31 млрд рублей.

Председатель госкомитета также отметил, что это последнее подобное мероприятие для 2023 года, однако в следующем году комитет продолжит оказывать методическую поддержку предпринимателей.

«Мы четко следим за всеми изменениями законодательства, за новеллами, которые носят технологический характер и обязуемся дальше продолжать поддерживать бизнес Татарстана», – сказал он.

Спикерами на обучении выступили представители государственного комитета по закупкам в РТ, эксперты «Центра развития закупок Татарстана», а также руководство Управления Федеральной антимонопольной службы по республике.

Основными темами стали цифровые ресурсы для организации закупочного процесса, структурирование документации, требования при заключении контракта, а также антимонопольная практика в вопросах импортозамещения.

После лекционной части участники мероприятия смогли задать интересующие вопросы и поделиться своими впечатлениями от обучения.