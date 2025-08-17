Жалобы Семака и фиаско Станковича: тренеры «Спартака» и «Зенита» сохранят посты?

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в центральном матче пятого тура (2:2). Определяющая встреча для Сергея Семака и Деяна Станковича так и оставила вопрос отставки одного из специалистов открытым. Как результат игры отразится на будущем тренеров - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Матч жизни для Станковича и Семака

Вряд ли для кого-то было сенсацией, что Сергею Семаку и Деяну Станковичу было жизненно важно победить вчера в очном противостоянии. «Зенит» со времен начала ХХI века никогда так плохо не стартовал в российском чемпионате. Деян Станкович, переподписав в межсезонье контракт со «Спартаком», должен был с первых туров продемонстрировать амбиции «красно-белых» на чемпионство. Однако и у москвичей старт вышел хуже некуда.

В преддверии матча «Спартак» – «Зенит» в СМИ ходило много разговоров о вероятной отставке одного из специалистов в случае поражения. Проиграй кто-либо из команд с крупным счетом вчера, скорее всего, увольнения было бы не миновать. И так получилось, что по иронии судьбы «Спартак» и «Зенит» откатали результативную ничью – 2:2. Гильотина отставки пронеслась мимо головы как Станковича, так и Семака.

Понятно, что обиднее довольствоваться одним очком было, наверное, «красно-белым». Перед перерывом «Спартак» вел 2:1, а в начале второго тайма благодаря неосторожным действиям Дугласа Сантоса еще и заработал численное превосходство. Условия для домашнего триумфа идеальные.

Тем не менее, «Спартак» оплошал. А огорчил подопечных Станковича никто иной как Александр Соболев, экс-форвард «красно-белых», забивший второй мяч «Зенита» в меньшинстве. Остроты сюжету матча добавил и тот факт, что «Спартак» не реализовал пенальти в концовке встречи. Барко поскользнулся и совершил двойное касание мяча при нанесении удара. Жедсон на добивании удачно затолкал мяч в ворота, но судьи на VAR подсказали Артему Чистякову, что такой гол засчитывать нельзя. Сработало то самое правило, которое помогло пройти «Реалу» мадридский «Атлетико» в минувшем розыгрыше плей-офф Лиги чемпионов.

Станкович не появился перед журналистами на пресс-конференции. Тренера ждал неприятный разговор с руководством «Спартака»?

Раздосадованного Деяна Станковича ждали с нетерпением журналисты в зале для пресс-конференции. Но тренер «Спартака» не появился перед представителями СМИ, сославшись на личные обстоятельства и послав вместо себя ассистента Ненада Сакича.

Интересно понять, что же стало мотивом отказа Станковича от общения с журналистами. Возможно, дело в элементарном недомогании тренера «Спартака» после крайне эмоционального матча. А, быть может, сербского специалиста сразу после игры с «Зенитом» ждал неприятный разговор с руководством клуба. Ведь очевидно, что по итогам пяти туров РПЛ «красно-белые» опустятся в таблице чемпионата, как минимум, на двенадцатое место.

Предстоящий матч «Спартака» против «Рубина» (23 августа) на следующей неделе может стать роковым для Станковича. После триумфальной осени 2024 года тренер, вероятно, бесславно покинет столичную команду.

Семак пожаловался на работу судей в отношении «Зенита»

Что касается Сергея Семака, то главный тренер «Зенита» тоже был явно недоволен ничьей. Петербуржцы первыми вышли вперед во встрече, но, откатившись назад, во второй половине первого тайма получили уверенную «двушку» от «Спартака». А удаление Дугласа Сантоса после перерыва предопределило перспективы «Зенита» победить в Москве.

«Много есть вопросов по судейству, но я думаю, что если посмотреть статистику последних сезонов, где-то эмоционально давит, что все боятся ошибиться, и ошибки против «Зенита», даже в прошлом сезоне… 7 ошибок по справедливой, скажем так, статистике. Наверное, относительно, потому что то, что афиширует ЭСК, это достаточно странные всегда комментарии. Что касается тех моментов, связанных с судейскими ошибками, тот же «Краснодар» плюс семь, «Зенит» — минус семь. Это разница большая

Опять же, сегодняшнее удаление в таком матче кому нужно? Я думаю, что не было ни акцентированного надавливания, ни наступа акцентированного. То есть моменты, при которых в других таких же моментах карточки не давали, они были сегодня. Для меня немножко странная интерпретация. По пенальти не могу точно сказать, но тоже такой очень спорный момент, безусловно. Оба игрока, у обоих ноги на весу, нет никакого акцентированного движения. Сложно сказать по пенальти сейчас, но по поводу второй карточки я не согласен абсолютно» , – негодовал после матча Сергей Семак.

Понять раздражение главного тренера «Зенита» нетрудно. На старте сезона у Сергея Семака не получается ровным счетом ничего. Не оправдывают громадные затраты Жерсон и Луис Энрике, за которых петербуржцы заплатили почти 50 млн евро.

Семак объективно запутался в выборе стартового состава и своем видении футбола, в который должен играть нынешний «Зенит». На скамейке петербуржцев сидят два талантливейших российских игрока последних лет –Максим Глушенков и Андрей Мостовой, которые унизительно мало получают времени в матчах чемпионата.

А Сергей Семак в свою очередь упорно верит в легионеров, коих в матче со «Спартаком» вышло целых десять человек. От нарушения лимита тренер «Зенита» спасло то, что Алип – по национальности казах, и в РПЛ иностранцем как бы не считается. А у Дугласа Сантоса есть российский паспорт.

«Зенит» играет в примитивный и безыдейный футбол. Да, у Семака есть действующий долгосрочный контракт до 2030 года. Ему оказывает всевозможный кредит доверия высшее руководство петербуржцев. Тем не менее, «сине-бело-голубые» больно обожглись в прошлом сезоне, упустив в столетний юбилей чемпионство России «Краснодару». Если Семак и дальше продолжит не давать результат, показывая к тому же унылый тривиальный футбол, до начала сентября Сергей Богдановича запросто может ждать отставка.