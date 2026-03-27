Жалобы Буше, подвиги «Нефтехимика» и «Спартака», ужас «Торпедо». Итоги дня Кубка Гагарина

Первый раунд Кубка Гагарина сошел с рельсов предсказуемости. Несеяные команды во главе с «Нефтехимиком» доказали: авторитетов этой весной нет. «Авангард», «Локомотив» и московское «Динамо» внезапно обнаружили, что плей-офф — это другая планета. О том, как характер бьет класс, а бытовые интриги становятся частью тактики - в обзоре «ТИ-Спорта».





Череповец кошмарит «Торпедо». «Северсталь» подключает типичные хитрости плей-офф или это стечение обстоятельств?

Начался вчерашний игровой день сюжетом даже не столько хоккейным, сколько бытовым или, если хотите, «околохоккейным».

Инцидент в Череповце, когда самолет с нижегородским «Торпедо» не мог вылететь домой несколько часов, можно рассматривать как стечение обстоятельств — времена сегодня такие, что задержки в аэропортах стали повсеместным явлением. И, вероятно, это не последняя подобная история.

Однако, если сложить инцидент с дополнительными подробностями, то ситуация уже не кажется такой очевидной. Нижегородская команда столкнулась с настоящим испытанием на выносливость еще до вылета домой. Как сообщает телеграм-канал «Арена Бреда», в ту же ночь в гостинице срабатывала пожарная сигнализация, которая вынуждала всю команду выходить на улицу. Уже затем начались странности в аэропорту. Самолет уже пошел на разгон, когда пилоты получили команду экстренно затормозить. Пока официальные службы перекладывали ответственность друг на друга, игроки несколько часов оставались запертыми в салоне.

«Сразу после матча — в аэропорт. Досмотр, посадка, выкатились на полосу… И в последний момент — возвращаемся обратно на стоянку. Ждем, думаем, что дальше — в итоге едем обратно в отель с планом вылететь утром. Но утро решило добавить ещё экшена. Пожарная сирена в гостинице, эвакуация, пожарные — полный комплект. После такого старта дня нам все-таки дали добро на вылет. Приехали в аэропорт, снова досмотр, снова посадка и… Снова без взлета. Сейчас продолжаем ждать разрешение на полет в Нижний Новгород», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ничего утверждать не будем, как уже говорили, времена такие, что от подобных неприятностей никто не застрахован, но вместе с тем стоит помнить, что плей-офф — время, когда хоккей выходит далеко за пределы ледовой площадки, а бытовые неурядицы внезапно становятся частью тактической борьбы. Такие «приключения» сложно списать на простое невезение, особенно учитывая, как часто подобные истории случаются именно в кубковую весну.

История лиги знает немало примеров, когда гостеприимство принимающей стороны принимало весьма специфические формы. Достаточно вспомнить знаменитые «замороженные бананы», которыми пытались накормить хоккеистов «Сибири» в самолете при вылете из Владивостока. Тогда, напомним, у сибиряков тоже были проблемы с вылетом.

Многие помнят достаточно яркий пример такой хитрости из Кубка Гагарина 2021 года, когда в раздевалке «Ак Барса» в Балашихе перед игрой с «Авангардом» в полу были установлены строительные скобы, способные мгновенно испортить заточку коньков. Громкой получилась и история из прошлогоднего второго раунда, когда разразился скандал, будто в Казани намеренно включали ночную сигнализацию, чтобы лишить москвичей сна перед ответной игрой.

Все околохоккейные уловки идеально вписываются в этот ряд — проверенные временем способы вывести противника из равновесия, заставить его нервничать и терять концентрацию. В борьбе за Кубок Гагарина спортивная этика у команд порой может проверяться на прочность, уступая место прагматизму. Лишний час без сна или сорванный график перелета могут стать тем самым фактором, который решит исход серии в пользу более хитрого или стрессоустойчивого соперника. Победа здесь куется не только заброшенными шайбами, но и умением сохранять спокойствие в ситуациях, когда правила игры начинают диктовать не судьи, а обстоятельства.

«Нефтехимик», что это было?! Нижнекамск дожал «Авангард» с позиции силы, а Буше опять жалуется на судей

Пока что нынешний розыгрыш Кубка Гагарина не то чтобы радует классными сюжетами и интригами. В первых играх побеждали, как и ожидалось, сеяные команды — до вчерашнего дня коллективы, имеющие верхний посев, забрали 10 из 12 матчей. Ну куда это годится? От плей-офф все ждут совсем других эмоций.

Но то, что вчера сотворил «Нефтехимик» — это как раз та самая история, которую ждали все любители хоккея, когда маленькая команда выдает чудо, приправленное романтичным сценарием в матче. Нижнекамская команда наглядно показала: если у тебя нет звезд первой величины, ты должен брать свое зубами, характером и запредельной самоотдачей. Пока «Авангард» пытался играть в академичный хоккей, полагаясь на мастерство своих лидеров, нижнекамцы включили режим тотального давления. Как отмечают профильные каналы, ключевым фактором стал сумасшедший объем черновой работы. «Нефтехимик» не просто перебегал фаворита, он буквально «залез под кожу» каждому игроку первой пятерки омичей.

Игорь Гришин сознательно пошел на упрощение игры в средней зоне, сделав ставку на максимально агрессивный форчек. Это не просто давление, это попытка выключить мозг омской атаки через физическое истощение. Когда Потуральски, Окулов и Маклауд вместо созидания вынуждены постоянно выковыривать шайбу из-под защитников, которые не боятся ловить на себя все, что летит в сторону ворот, магия «Авангарда» куда-то испаряется.

План Игоря Гришина сработал во многом благодаря тому, что нижнекамцы классно воздействовали на арбитров. «Волки» раз за разом выпрашивали удаления, мастерски избегая штрафов за дайвинг, что в итоге сковало «Авангард». Омичи попросту побоялись идти в силовую борьбу, опасаясь новых санкций, и этот психологический барьер стал для них роковым. Одним из знаковых моментов стал эпизод с толчком Николая Прохоркина. Свисток промолчал, и буквально через мгновение Пастухов оформил спасительный для гостей гол. Но если пересмотреть момент, то ничего криминального там нет. Толчок «на грани», но уж точно не ужасающие попытки сломать шею игроку.

«Перед тем как нам забросили третью шайбу, произошло нарушение на Прохоркине. Это было очевидно всему миру! Самый опасный фол, который только существует: нашего игрока толкнули в спину, и он влетел головой в борт. Прохоркин мог легко сломать шею. Но арбитры ничего за это не дали. Абсурд!» — возмущался после игры наставник «Авангарда» Ги Буше.

Отдельного упоминания заслуживает то, как «Нефтехимик» реагирует на локальные неудачи. Даже пропущенная шайба от Лажуа, которая могла бы надломить менее устойчивый коллектив, для команды Гришина стала лишь поводом добавить оборотов. Как итог — спасение с 2:3 вшестером и перевод игры в судьбоносный овертайм. И как бы крамольно это ни звучало, именно «Нефтехимик» действовал в обоих овертаймах с позиции силы и совершенно логично завершил этот матч заслуженной победой.

У Нижнекамска не закончился запал и после 60 минут игры — уже в первом овертайме нижнекамцы буквально кошмарили Никиту Серебрякова, то и дело убегая в быстрые контратаки, забрасывая шайбу в зону Омска и «дерясь» за каждую шайбу в углах так, будто от этого зависела жизнь каждого из игроков.

«Хорошо, что мы не опустили руки при 2:3. Ребята в этот момент нормально вели себя на лавке и подбадривали друг друга, веря, что не все потеряно. В овертайме мы нашли свой момент. Наверное, сказалось то, что у нас больше молодых ребят», — рассуждал после игры Гришин. «Нефтехимик» под его руководством — это сплав системы и абсолютного бесстрашия. Ключевой фактор успеха здесь — глубина вовлеченности каждого игрока четвертого звена. У Омска есть звезды, у Нижнекамска — коллективный разум, который работает на износ. Теперь, когда серия переезжает на берега Камы, психологическое преимущество явно на стороне «волков».

Сенсация номер два. «Спартак» задавил «Локомотив» порядком, а не наоборот!

Ярославский «Локомотив» снова наступил на свои любимые грабли, превратив тотальное доминирование в бессмысленный бег по кругу. Подопечные Боба Хартли в матче против «Спартака» наглядно продемонстрировали, что можно владеть шайбой хоть вечность, но без хладнокровия на завершающей стадии все это превращается в пустую статистику. Железнодорожники буквально забыли, как забивать, транжиря моменты с каким-то необъяснимым упорством. Пока Ярославль создавал, бросал и давил, москвичи терпели, напоминая собой не привычно бесшабашный «Спартак», а какую-то бетонную стену в лучших традициях самого закрытого хоккея.

Красно-белые же удивили тем, что обычно им несвойственно — железной дисциплиной и готовностью терпеть в обороне. Это был не тот разухабистый «Спартак», к которому все привыкли в регулярном чемпионате, а команда, готовая ложиться под шайбу в каждом эпизоде. Да, моментов у ворот гостей создавалось предостаточно, но когда защита трещала по швам, на помощь приходил голкипер Георгиев. Его сорок спасений за матч — это не просто сухая статистика, а настоящий вратарский подвиг, окончательно деморализовавший нападение соперника.

Особенно эпичным вышел гол Морозова, ставший результатом коллективного затмения в обороне хозяев. Гернат, Мисюль и Исаев втроем не смогли разобраться, кому забирать шайбу, устроив на ровном месте настоящий фарс. Этот подарочек на пятачок стал квинтэссенцией игры: «Локомотив» сам придумал себе проблемы, а «Спартак» ими хладнокровно воспользовался. Вообще, нелогичность голов в основное время лишь подчеркивала нервозность поединка. Ярославль умудрился забить в меньшинстве, а затем пропустить из-за детских ошибок — сценарий, который явно не входил в планы Хартли на этот вечер.

Главным же героем вечера стал Александр Георгиев. Сорок отраженных бросков — это не просто статистика, это приговор амбициям «Локомотива» в этом конкретном матче. «Спартак» под руководством Жамнова показал удивительную для себя дисциплину. Красно-белые пластались, блокировали и выгрызали каждый сантиметр льда, выдержав пик прессинга во втором периоде через «не могу». Эта победа важна прежде всего с психологической точки зрения: москвичи увидели, что ярославскую машину можно не только сдерживать, но и дожимать в гостях. Теперь серия переезжает в «Мегаспорт» при равном счете, и фаворит уже не кажется таким уж безусловным. Битва только начинается, и если «Локомотив» не вспомнит основы реализации, их кубковый путь может завершиться гораздо раньше запланированного.

«Зубры» на скоростях: московское «Динамо» за шаг до отпуска?

Если первый матч серии в Москве можно было списать на досадную случайность, то второе поражение столичного «Динамо» в Минске официально закрепило за «бело-голубыми» статус главного разочарования стартового раунда. Подопечные Вячеслава Козлова выглядели чуть бодрее, чем в первой встрече, и даже имели призрачные шансы спастись при счете 1:2, но итоговый успех минчан стал единственно справедливым исходом. Команда Дмитрия Квартальнова на этот раз действовала не так «бешено», но предельно эффективно, а быстрый гол в начале матча позволил им полностью диктовать свои условия.

Главным козырем «зубров» остается колоссальное преимущество в скорости. В условиях запредельной интенсивности, которую навязывает Минск, звездные лидеры москвичей выглядят окончательно потерянными. Атакующая мощь бело-голубых испарилась: голкипер хозяев Зак Фукале порой откровенно скучал, отразив всего 17 бросков, из которых по-настоящему опасных было ничтожно мало. Такая беззубость в созидании на фоне реактивного соперника — прямой путь к досрочному отпуску. Если в Москве «бело-голубые» не найдут способ замедлить этот минский экспресс, рискуют закончить сезон уже на следующей неделе.

Магнитогорский каток: «Сибирь» на плей-офф не хватило?

Превосходство «Металлурга» в стартовых матчах против «Сибири» оказалось настолько подавляющим, что исход серии в четырех играх теперь выглядит не просто вероятным, а закономерным. Главный тренер гостей Ярослав Люзенков попытался встряхнуть команду радикальными мерами, введя во второй встрече сразу шесть новых игроков, включая капитана Сергея Широкова и голкипера Антона Красоткина. Однако этот кадровый десант принес минимум пользы: общая картина игры не изменилась, а единственную шайбу новосибирцы буквально вымучили, подкараулив редкую ошибку защитника Артема Минулина.

Для нынешней Магнитки, которая подошла к плей-офф в идеальных кондициях, такие уколы — не более чем досадная помеха. Складывается стойкое впечатление, что «Сибирь» оставила все силы и эмоции в изнурительной гонке за путевку в восьмерку. Команде катастрофически не хватает энергии, чтобы противостоять системному давлению лучшего клуба регулярки. И хотя история помнит, как прошлой весной сибиряки поднимались с колен после двух разгромных поражений в Уфе, нынешний «Металлург» — это совсем другой зверь. Подопечные Андрея Разина не из тех, кто ослабляет хватку, почувствовав запах крови. Если Новосибирск не найдет в себе скрытые резервы, эта кубковая весна закончится для них максимально быстро.