«Жалоб и нарушений нет»: как прошел первый день голосования в Татарстане

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Татарстанцы делают свой выбор, который определит ответ на вопрос – каким будет будущее и республика традиционно активно голосует в чем удалось еще раз убедиться. Такими словами начал брифинг по итогам первого дня голосования в республике председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«В первый день в штатном режиме. Жалоб и обращений на нарушение законодательства в ЦИК республики не поступало. По данным оперативного штаба происшествий на избирательных участках не зафиксировано. Нарушений, влияющих на результаты голосования нет».

Кондратьев напомнил, что все желающие могут воспользоваться горячей линией, как федеральной, так республиканской. На сегодняшний день в республике поступило 815 звонков, большая часть которых – 92% – носила информационно-справочный характер.

«Все три дня, избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Адрес своего участка можно узнать самостоятельно через портал госуслуг», – добавил Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ также напомнил, что каждый избиратель, кто не может прибыть в помещение для голосования по уважительной причине, может подать заявление на голосование на дому. На сегодняшний день этой услугой воспользовались чуть более 2% избирателей Татарстана. Подать заявку можно до 14:00 17 марта

«Обращаю внимание, если причина, по которой избиратель не может посетить участок не признана уважительной, то можно получить отказ», – подчеркнул Кондратьев.

По предварительным результатам первого дня, в Татарстане проголосовали 37,77% избирателей республики.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.



Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.



Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).