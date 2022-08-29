В Татарстане спасли залетевшего на садовый участок лебедя-шипуна
В садовом товариществе «Кама» под Нижнекамском сотрудники местного межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам спасли занесенного в Красную книгу лебедя-шипуна, который залетел на садовый участок. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
«Сообщение поступило от дачников СНТ „Кама“. Птица залетела на садовый участок. Самостоятельно вернуться в природу лебедь-шипун не смог, поэтому ему понадобилась помощь людей», — пояснили в госкомитете.
На момент осмотра лебедь чувствовал себя хорошо, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Птицу выпустили в озеро Каракуль.