В Татарстане спасли залетевшего на садовый участок лебедя-шипуна

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В садовом товариществе «Кама» под Нижнекамском сотрудники местного межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам спасли занесенного в Красную книгу лебедя-шипуна, который залетел на садовый участок. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Сообщение поступило от дачников СНТ „Кама“. Птица залетела на садовый участок. Самостоятельно вернуться в природу лебедь-шипун не смог, поэтому ему понадобилась помощь людей», — пояснили в госкомитете.

На момент осмотра лебедь чувствовал себя хорошо, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Птицу выпустили в озеро Каракуль.

Лебедь-шипун (Cygnus olor) в последние годы встречается во всех районах республики, где есть крупные водоемы с зарослями воздушно-водной растительности. Эта птица занесена в Красную книгу РТ.